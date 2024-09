Fairy Tail 2, abbiamo provato il seguito su PS5

Il tie-in pubblicato da Koei Tecmo nel 2020 non era pessimo, eppure si trattava di un gioco di ruolo insipido e arretrato, senza particolari guizzi di design e che non rendeva certamente onore al cast di personaggi né alle loro avventure. Per questo ha sorpreso vedere Gust e Koei Tecmo riprovarci con un seguito diretto , che a quattro anni di distanza porta avanti la storia e rinfresca il sistema di combattimento nella speranza di dare agli appassionati un'esperienza più divertente. La demo di Fairy Tail 2 che abbiamo provato durante la Gamescom, però, ha lasciato decisamente freddi.

La fine della storia (e oltre)

Una delle novità più sbandierate da Koei Tecmo è la nuova storia. Più volte durante la presentazione del gioco ci è stato sottolineato come - oltre a riprendere gli eventi dell'avventura precedente - Fairy Tail 2 si estenda anche oltre il racconto dell'anime, aggiungendo un intero epilogo inedito. L'arco narrativo raccontato dal gioco sarà quello che i fan conoscono come Saga dell'Impero Alvarez, toccando la battaglia decisiva contro l'imperatore Zeref Dragonil e lo scontro con Acnologia, il re dei Draghi.

Ajeel Raml, degli Spriggan 12, è stato il boss da affrontare durante la demo alla Gamescom

Far proseguire la storia dopo quel combattimento potrebbe non essere una cattiva idea, visto che quel finale è stato estremamente criticato dai fan di Fairy Tail, e il videogioco potrebbe quantomeno avere l'opportunità di chiudere la storia di Natsu e compagni in maniera più soddisfacente. Hiroshi Kataoka, producer del gioco, ci ha inoltre confermato che questa nuova storia è da considerarsi canonica, e anche se non è uscita direttamente dalla penna dell'autore originale, è stata da lui supervisionata e approvata. "Abbiamo presentato le nostre idee e la storia che volevamo racconta a Mashima, e lui ci ha dato tutta una serie di feedback e indicazioni su cosa avrebbero fatto o detto i personaggi", ci ha spiegato il producer. "Ci siamo poi impegnati per applicare le sue indicazioni in maniera coerente col resto del racconto. Il nostro obiettivo era fare in modo che, nonostante fosse una storia nuova, sembrasse autentica e perfettamente inserita nell'insieme". Aggiungere un racconto inedito ha quindi un certo appeal per i fan dell'anime, ma è anche servito al team di sviluppo per arricchire il gioco senza annacquare troppo gli eventi precedenti con missioni secondarie ed eventi-riempitivo: incluso il nuovo epilogo, Fairy Tail 2 dovrebbe avere una lunghezza più o meno pari a quella del primo gioco (una ventina d'ore all'incirca, quindi).

Gli attacchi combinati tra due membri del party saranno fondamentali per amplificare il danno inflitto e approfittare delle debolezze dei nemici

Per rendere Fairy Tail 2 accessibile anche a chi non conosce l'anime o non ha giocato il gioco precedente, gli sviluppatori di Gust hanno inserito una serie di contenuti riassuntivi: c'è un'introduzione che sintetizza gli eventi precedenti, una serie di brevi storie dedicate ai personaggi, le classiche schede descrittive del cast e un glossario che può essere consultato anche durante i dialoghi (i termini più importanti saranno evidenziati in giallo). Però parliamoci chiaro, è ovvio che nonostante queste attenzioni Fairy Tail 2 sia un gioco destinato perlopiù ai fan più appassionati dell'anime e del manga, quelli che nel 2020 hanno perdonato le numerose mancanze del primo capitolo e che probabilmente saranno disposti a chiudere un occhio anche sulle pecche di questo seguito. A partire dal look estremamente datato: il gioco non sembra infatti aver fatto clamorosi passi avanti rispetto al primo Fairy Tail, e complice la volontà di pubblicare anche su Switch e PlayStation 4, Fairy Tail 2 si presenta come un progetto di almeno una generazione fa, sfigurando se paragonato con tanti altri anime game usciti in questi anni.