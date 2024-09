Black Myth: Wukong domina la classifica Steam, ma Call of Duty: Black Ops 6 è vicino al sorpasso

L'estate si avvia verso la sua conclusione e di conseguenza ci avviciniamo al momento più intenso per il mercato in termini di ritmi di pubblicazione. Lo dimostra anche la classifica di Steam di questa settimana, che vede sul podio due giochi non ancora usciti ma che stanno già macinando ottimi numeri grazie ai preorder, ovvero Call of Duty: Black Ops 6 e Warhammer 40.000: Space Marine 2 in uscita rispettivamente il 25 ottobre e il 9 settembre. In nona posizione, inoltre, troviamo Age of Mythology Rethold, in arrivo domani, 4 settembre.

La prima posizione tuttavia è occupata ancora da Black Myth: Wukong. Il titolo di Game Science era uno dei più attesi dell'anno e ha mantenuto le alte aspettative del pubblico, portando a un passaparola positivo che evidentemente sta spingendo ulteriormente le vendite. La classifica di questa settimana include anche altre novità, come l'espansione Seekers of the Storm di Risk of Rain 2 e Gundam Breaker 4 in sesta e ottava posizione.