Disney Epic Mickey: Rebrushed a confronto su PS4, PS5 e Nintendo Switch: scopriamo le differenze

ElAnalistaDeBits ha messo a confronto Disney Epic Mickey: Rebrushed su PS4, PS5 e Nintendo Switch al fine di cogliere le differenze fra le diverse edizioni del remake, in arrivo il 24 settembre anche su PC, Xbox One e Xbox Series X|S.

Le scene selezionate per la comparativa mettono senza dubbio in risalto il livello di dettaglio garantito dalla risoluzione maggiore presente su PS5, che rende tutto più nitido e definito, ma PS4 e Nintendo Switch (qui analizzato anche con un dispositivo per l'upscaling a 4K) non se la cavano affatto male.

Diverso è il discorso relativo alle prestazioni, visto che sulla console ibrida Nintendo il remake gira a 30 fps mentre su PS4 e PS5 punta a raddoppiare questo valore, raggiungendo i 60 fotogrammi sebbene su PlayStation 4 il risultato appaia tutt'altro che solido, viste le frequenti incertezze.

In termini di effettistica non sembrano esserci differenze apprezzabili, mentre ovviamente il comparto artistico del titolo diretto originariamente da Warren Spector trae sostanziale vantaggio da questo rifacimento.