Disney Epic Mickey: Rebrushed annunciato con trailer, il remake arriva quest'anno

Il gioco è un platform in 3D con elementi adventure, caratterizzato dalla possibilità di utilizzare dei particolari poteri legati al pennello magico di Topolino, con il quale è possibile interagire sugli scenari per modificarne le caratteristiche, attivare oggetti e altro.

In Disney Epic Mickey: Rebrushed guidiamo Topolino in un affascinante viaggio attraverso Rifiutolandia, un mondo ispirato alle classiche storie Disney ormai dimenticate ma che si dimostrano ancora decisamente vive e vivaci, ricche di sorprese, minacce e misteri.

Un'avventura in punta di pennello

Topolino in Disney Epic Mickey Rebrushed

Il pennello magico è, in sostanza, l'elemento di base con il quale risolvere i puzzle disseminati per i livelli di Disney Epic Mickey: Rebrushed, con alcune novità che sono state aggiunte appositamente in questa versione interamente ricostruita, pur rimanendo decisamente fedele all'originale.

Disney Epic Mickey: Rebrushed ci porta dunque a riscoprire questa classica avventura a piattaforme in 3D, pubblicata in origine per Wii nel 2010, in un remake che introduce "un'ampia gamma di miglioramenti".

Oltre alla nuova grafica, infatti, le novità includono anche alcune diverse abilità di Topolino, più numerose di prima e in grado di variare ulteriormente l'azione. Non c'è ancora una data d'uscita, ma Disney Epic Mickey: Rebrushed è atteso per il 2024 su Nintendo Switch.