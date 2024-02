Another Crab's Treasure: annunciata la data di uscita del souls-like con protagonista un paguro

Durante il Nintendo Direct dedicato alle terze parti è stata annunciata la data di uscita di Another Crab's Treasure, il peculiare action in stile souls-like in cui impersoneremo un paguro. Sarà disponibile dal 25 aprile 2024 su Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One e PS5, con quest'ultima versione confermata proprio oggi. Inoltre, sarà disponibile anche su PC e Xbox Game Pass al lancio.

Another Crab's Treasure ci mette nei panni di Kril, un paguro che cerca di ritrovare la sua conchiglia perduta in una missione ricca di avventure, pericoli e tesori. Il gioco offre un'esperienza ispirata ai souls-like, ma pensata per venire incontro sia ai principianti che ai veterani del genere.