Another Crab’s Treasure, ci siamo immersi nella demo del soulslike con protagonista un paguro

Another Crab's Treasure, difatti, è proprio questo: l'ennesima rilettura dei classici firmati da Hidetaka Miyazaki, pur con una personalità e uno stile tutto suo. La demo che abbiamo potuto giocare durante lo Steam Next Fest ha messo in chiaro quali saranno le caratteristiche principali con cui il gioco di Aggro Crab intende fare breccia nei cuori di appassionati e neofiti. Laddove nella già citata avventura ispirata a Pinocchio l'accento sulla difficoltà non è stato minimamente edulcorato, in questo caso dovremmo avere a che fare con un'avventura tendenzialmente più semplice, meno impegnativa e stratificata.

Così, dopo l'ispirata rilettura del classico senza tempo di Carlo Collodi, Lies of P , e l'ambizioso e folle Lords of The Fallen , in un giorno ancora imprecisato del 2024 gli appassionati di soulslike di tutto il mondo potranno adagiarsi sui fondali oceanici per sfidare pesci, molluschi e meduse a suon di parate e colpi alla schiena.

Che questa storia dei soulslike ci stesse sfuggendo un po' di mano, non lo scopriamo certo oggi con Another Crab's Treasure . Tra videogiocatori quasi mortalmente avviluppati alle meccaniche di un genere quanto mai frustrante e insieme dannatamente soddisfacente, e software house protese a rincorrere la tendenza del momento, ora con opere derivative, ora con tentativi lievemente più originali, è innegabile che negli ultimi anni siamo diventati un po' schiavi della moda imposta da FromSoftware.

In fondo a Yharnam

Il giovane paguro Kril è il protagonista di Another Crab's Treasure

La demo disponibile su Steam era saggiamente divisa in due livelli. Il primo, che fungeva da vero e proprio tutorial, il secondo, evidentemente tratto da una sezione più avanzata dell'avventura, proponeva uno scenario di discrete dimensioni, liberamente esplorabile.

Prendendo confidenza con i comandi, abbiamo subito apprezzato il ritmo dell'azione, tarato verso l'alto. Il granchietto protagonista risponde prontamente ai comandi impartiti, schivando senza esitazioni, cambiando direzione con grande agilità, saltando e fluttuando nell'acqua per qualche secondo con grande leggiadria. Se proprio vogliamo tracciare un paragone, siamo senza alcun dubbio nei pressi di Bloodborne, più che in quelli di Dark Souls, sebbene citare le due opere di FromSoftware, in questo contesto, sia quanto mai disorientante e fuori luogo.

La trama di Another Crab's Treasure dovrebbe evitare l'enigmaticità classica del genere, raccontando in modo piuttosto chiaro il contesto entro cui agirà il protagonista

Gli oscuri scorci, le rivoltanti creature, la tenebrosa fotografia, lascia il posto a scenari coloratissimi, abitati da buffe creature. Un sentore di decadenza, tuttavia, non è del tutto estraneo al contesto di Another Crab's Treasure. Sebbene non sia stato possibile farsi un'idea precisa dello scopo dell'avventura del protagonista, l'inquinamento causato dall'umanità, specie forse estinta, ha irrimediabilmente modificato l'habitat subacqueo e con esso parte delle creature che lo abitano. Bottiglie di plastica si tramutano in trampolini, cotton fioc vengono branditi dai nemici come armi bianche, lattine e tappi di bottiglia diventano armi di difesa per il prode Kril.

Gli indizi sulla trama al momento sono davvero pochissimi, ma sembra che l'inquinamento abbia causato non pochi problemi nello spaccato di oceano che esplorerete in Another Crab's Treasure, arrivando persino a far impazzire pesci e altre creature marine generalmente pacifiche.

Se giochi come Endless Ocean, Abzu o il più recente Under The Waves vi affasciano per le loro ambientazioni subacquee, avrete pane per i vostri denti anche con Another Crab's Treasure

Dal canto suo, l'art design dipinge scenari sufficientemente affascinanti per chiunque soffra il fascino del mare. Non c'è quella ossessiva attenzione al dettaglio di FromSoftware, certo. Ambientazioni e personaggi sono stilizzati, quasi fossero usciti da un cartone animato, con colori uniformi, tendenzialmente molto vivaci e brillanti. Nel suo non voler settare nessun nuovo standard estetico, il gioco ha indubbiamente carattere, disorientando quasi l'utente per il contrasto tra la grafica in stile Pixar, pucciosa e caruccia, e l'assoluto imperativo di doversi aprire la strada trucidando e assassinando qualsiasi cosa si muova sullo schermo.

Del resto, parliamo pur sempre di un soulslike, per quanto edulcorato e semplificato.