Second Extinction verso la chiusura: spegnimento dei server nel 2024

"È diventato chiaro che il nostro piccolo team manca delle risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi di qualità richiesti per uscire dal programma di Early Access e Game Preview, e gli investimenti che sarebbero richiesti per raggiungere tali traguardi sono troppo ampi da sostenere, per noi", si legge nella comunicazione da parte degli sviluppatori.

Lo sparatutto coi dinosauri, Second Extinction , non arriverà alla sua forma completa, visto che il team Systemic Reaction ha deciso di bloccare lo sviluppo e di fatto chiudere il progetto , con la cancellazione del gioco che arriverà nel 2024 con lo spegnimento dei server.

Gioco chiuso prima di raggiungere la versione 1.0

Uomini contro dinosauri modificati in Second Extinction

Second Extinction cesserà dunque le attività nel 2024, con lo spegnimento dei server previsto per il prossimo anno, cosa che segna inevitabilmente la chiusura anche del gioco, trattandosi di uno sparattutto multiplayer online.

In ogni caso, almeno, sembra che la situazione non comporti la necessità di licenziamenti o riorganizzazioni totali per il team, che si trova al momento all'interno di Avalanche Studios Group e verrà impegnati su altri progetti.

Second Extinction è uno sparatutto in prima persona cooperativo che vede squadre di giocatori impegnati in varie missioni che coinvolgono scontri contro dinosauri potenziati attraverso varie soluzioni tecnologiche. Lanciato in Game Preview anche su Game Pass, potete conoscerlo meglio nel nostro provato di Second Extinction.