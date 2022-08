Second Extinction, un trailer annuncia la data di uscita della versione finale

La versione finale di Second Extinction ha una data di uscita ufficiale, annunciata con un trailer durante la Gamescom 2022: sarà disponibile su PC e Xbox a partire dal 20 ottobre.

Disponibile su PC in Accesso Anticipato dalla fine del 2020, Second Extinction è approdato successivamente su Xbox, sempre in Early Access, e si prepara ora a uscire da questo lungo percorso con l'edizione 1.0, al debutto con diverse novità.

Dal 20 ottobre il gioco introdurrà infatti una nuova mappa che andrà a raddoppiare le dimensioni totali dello scenario, con attività e missioni inedite, ma anche nuovi dinosauri (incluse specie volanti), mutazioni e un sistema di progressione ridisegnato.

Anche le armi potranno contare su meccaniche di upgrade rivisitate, mentre l'esperienza guadagnerà funzionalità free roaming e hot joining, ovverosia la possibilità di unirsi al volo alle spedizioni.

Per saperne di più sullo sparatutto a base di dinosauri sviluppato da Systemic Reaction, date un'occhiata al nostro provato di Second Extinction.