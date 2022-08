Lies of P, un video di gameplay con tanti nemici e boss dalla Gamescom 2022

Lies of P è protagonista di un nuovo video di gameplay, catturato e montato in questo caso da GameSpot in occasione della Gamescom 2022. Il filmato include tanti nemici e boss che incontreremo nel gioco.

Disponibile su Xbox Game Pass dal day one, Lies of P approderà contestualmente anche su PS5 e Stadia, offrendoci un'esperienza soulslike diversa dal solito in termini di ambientazione, ispirata a Le Avventure di Pinocchio di Collodi.

Il comparto artistico del titolo targato Neowiz mostra di conseguenza uno stile che riprende la peculiare lore, come si può vedere nel filmato per quanto concerne gli scenari che avremo modo di esplorare e soprattutto i nostri avversari.

Dai burattini ai robot giganti, passando per alcuni misteriosi cacciatori che qualcuno ha sguinzagliato per catturarci, sembra che il gioco vanti una quantità davvero ampia di nemici con cui combattere, ricorrendo ad abilità davvero spettacolari.

