Lies of P: il nuovo gameplay dello spettacolare soulslike di Neowiz ispirato a Pinocchio

Che i soulslike siano un genere popolare è ormai cosa più che nota, così come è ormai una certezza il costante tentativo di team piccoli e grandi di prendersi una parte del mercato scimmiottando quanto fatto da FromSoftware in passato. Come abbiamo spiegato varie volte, però, non tutti i team di sviluppo affrontano questi complessi action GDR con superficialità e, consapevoli dei propri mezzi, tentano effettivamente di seguire una strada più originale e atipica, dando alle volte vita a dei successi non sottovalutabili. Lo abbiamo visto fare dal Team Ninja con Nioh, che vantava un mix più eterogeneo di sistemi, e persino in campo indie giochi come Salt and Sanctuary sono stati in grado di distinguersi almeno parzialmente dalla massa.

L'uscita di Elden Ring ha tuttavia alzato ulteriormente l'asticella e, se prima le alternative ai titoli di Miyazaki erano per lo più viste con una discreta speranza, ora sono in tanti a considerarle dei progetti falliti in partenza, difficilmente in grado di offrire qualcosa che non sia già stato fatto.

Eppure, nel mix di chi ci prova, c'è un team coreano che si è distinto praticamente da subito: i Round 8 Studio, un sussidiario di Neowiz, noto a sua volta per lo sviluppo di Bless Unleashed. E nonostante quel MMO non sia propriamente ritenuto un capolavoro (anzi...), l'esperienza maturata con i titoli 3D deve esser servita a qualcosa, perché fin dal primo trailer mostrato il loro Lies of P è sempre parso spanne sopra al resto della concorrenza dal punto di vista tecnico.

Dopo una discreta attesa, alla Opening Night Live della Gamescom 2022 è finalmente apparso un po' di sano gameplay del gioco, e invece di smorzare gli animi le aspettative si sono persino alzate. Abbiamo analizzato il video di gameplay di Lies of P nel dettaglio, per cercare di capire come il lavoro di questo team coreano possa posizionarsi sul mercato.