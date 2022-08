Amazon: con Alexa Game Control giocherete a Dead Island 2 e non solo con i comandi vocali

Durante il corso della Gamescom 2022, Amazon ha annunciato il lancio di Alexa Game Control, una nuova tecnologia che permette di giocare a titoli per PC e console usando la propria voce. Tra i primi giochi che supporteranno i comandi vocali ci sarà anche Dead Island 2.

Come spiegato nel comunicato ufficiale diramato da Amazon, con Alexa Game Controll i giocatori possono eseguire varie azioni di gioco, come interagire con gli NPC e cambiare arma, semplicemente usando la propria voce, senza dover dire prima "Alexa". Non è neppure necessario un dispositivo Echo: basta infatti un qualsiasi microfono o headset con microfono incorporato collegato al PC o la console.

Come accennato in apertura, Dead Island 2 sarà uno dei primi giochi a supportare Alexa Game Control. In che modo? Ad esempio chiedendo "dov'è il banco di lavoro più vicino" questo verrà segnalato nella mappa, mentre esclamando "hey zombie" attirerete l'attenzione di uno o più mangiacervelli.

"Siamo entusiasti di far debuttare Alexa Game Control con Dead Island 2", ha affermato Steve Bernstein, Director, Alexa Games. "I giocatori godranno di un'esperienza di gioco più coinvolgente usando la loro voce per incitare gli zombi, chiedere aiuto, attivare abilità speciali durante il combattimento e altro ancora, senza dover dire "Alexa", utilizzare un dispositivo Echo o acquistare hardware speciale."

L'obiettivo con Alexa Game Control non è solo quello di permettere agli sviluppatori di realizzare esperienze più immersive, ma anche di ispirare scelte di design innovative e nuove opzioni per l'accessibilità: pensate i potenziali benefici che potrebbero trarne i videogiocatori con disabilità.