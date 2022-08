Xbox Series X|S: il prezzo non aumenterà, assicura Microsoft

Il prezzo di Xbox Series X|S a quanto pare non aumenterà: lo ha comunicato in maniera ufficiale Microsoft attraverso un suo portavoce, che ha voluto in questa maniera rassicurare gli utenti.

Non c'è dubbio che l'aumento di prezzo di PS5 annunciato da Sony alcune ore fa abbia avuto un grande impatto, e molti si chiedevano se la casa di Redmond avrebbe optato anch'essa per un rincaro a causa della situazione internazionale.

Ebbene, pare proprio che non accadrà. "Valutiamo costantemente il mercato al fine di offrire ai nostri fan delle opzioni convenienti. Il prezzo suggerito di Xbox Series S rimane fissato a $299, quello di Xbox Series X a $499", ha dichiarato il portavoce.

Ovviamente non possiamo sapere se da qui a qualche mese le cose cambieranno, ma la sensazione è che Xbox si stia preparando a colpire approfittando proprio dell'aumento di prezzo di PlayStation 5, così da recuperare quote di mercato.