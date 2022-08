PS5 aumenta di prezzo, Xbox si prepara a colpire con tutta la sua potenza?

PS5 ha subito un aumento di prezzo: ci siamo tutti svegliati con questa notizia davanti, frastornati e increduli visto che praticamente non è mai successa prima una cosa del genere. Phil Spencer avrà reagito alla stessa maniera, o magari già si aspettava che sarebbe successo? Non lo sappiamo, ma con ogni probabilità Xbox cercherà di approfittare di questa situazione per colpire l'avversario con tutta la sua potenza.

Qualche ora fa abbiamo ragionato sui motivi dell'aumento di prezzo di PS5: viviamo in un momento storico particolare, reduci da due anni di crisi dei semiconduttori e ancora nel mezzo di una pandemia, con una guerra sanguinosa che si sta consumando in Ucraina e uno scenario globale profondamente cambiato.

In questo scenario così cupo, Sony ha dovuto prendere la difficile decisione di aumentare il prezzo di PlayStation 5, passando da €499 a €549,99 per il modello standard e da €399 a €449,99 per la Digital Edition. Da sempre i cicli produttivi delle console vedono un progressivo abbattimento dei costi, ed è proprio per questo che la notizia è ancora più sorprendente: l'incidenza della situazione è tale da annullare eventuali vantaggi economici, sempre che si siano davvero verificati vista la ben nota scarsa reperibilità dei componenti.

Secondo l'analista Daniel Ahmed Xbox Series X|S non aumenterà di prezzo, principalmente perché si tratta di una piattaforma il cui mercato di riferimento è quello degli Stati Uniti, dove in effetti PS5 non ha subito rincari. Anche laddove la casa di Redmond dovesse avere queste esigenze, tuttavia, è improbabile che decida di cedere e anzi immaginiamo farà di tutto per essere ancora più competitiva.

Xbox Series X e S

L'occasione è infatti particolarmente ghiotta perché Microsoft decida di sfruttare le risorse economiche virtualmente infinite a sua disposizione e prema sull'acceleratore, lanciando nuove promozioni che rendano le sue console ancora più appetibili; in particolare Xbox Series S, che si è ormai imposta come la macchina di riferimento per il segmento entry level e si trova spesso in offerta a cifre più basse rispetto al listino ufficiale.

Considerando anche le sensazioni positive di Phil Spencer circa l'acquisizione di Activision Blizzard, che potrebbe essere finalizzata tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo, è chiaro che la situazione generale potrebbe mettere Xbox in una posizione di vantaggio proprio in concomitanza con i tanto attesi frutti dei molteplici acquisti operati dall'azienda per quanto concerne gli Xbox Game Studios.

Provate a immaginare questo scenario: Xbox Series X venduta a un prezzo inferiore rispetto a PS5, Xbox Series S ancora più conveniente, Xbox Game Pass con tutti gli episodi di Call of Duty inclusi nel catalogo e i nuovi capitoli dal day one, nonché l'arrivo dei vari Starfield, Redfall, Senua's Sacrifice: Hellblade 2, Forza Motorsport, Avowed, Fable, Perfect Dark e altri ancora. Tanta potenza di fuoco, vero?

Voi che ne pensate? L'aumento di prezzo di PS5 avrà delle ripercussioni sulle vendite della console? Xbox riuscirà ad approfittare di questo momento di debolezza di Sony? Parliamone.

