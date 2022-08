Xbox Series X|S aumenterà di prezzo dopo PS5? Daniel Ahmad crede di no e spiega perché

È notizia recente che Sony ha aumentato il prezzo di PS5, la sua console di attuale generazione. Potrebbe accadere lo stesso con Xbox Series X|S, la diretta concorrente della compagnia giapponese? Secondo Daniel Ahmad no e il motivo è molto semplice.

Tramite Twitter, Ahmad ha parlato della situazione e ha spiegato che "è meno probabile che Xbox aumenti di prezzo, ma non può essere escluso completamente. La maggior parte delle vendite di Xbox sono ancora negli USA."

La considerazione di Ahmad è legata al fatto che in questo momento il dollaro non sta perdendo di valore. Notiamo anche che Sony non ha cambiato il prezzo di PS5 negli Stati Uniti. Per Microsoft quindi non sarebbe necessario fare variazioni di prezzo, perché le vendite esterne agli USA non sono poi così elevate da causare problemi al prezzo attuale.

In aggiunta, Ahmad sottolinea come uno dei più grandi punti di forza di Microsoft è Xbox Series S. La console permette infatti ai giocatori di accedere alla nuova generazione videoludica a un prezzo nettamente più basso rispetto a PlayStation.

È credibile che Microsoft voglia mantenere tale vantaggio, soprattutto ora che PlayStation 5 costa 50€ in più. Come detto, però, queste sono solo considerazioni di un noto ed esperto analista. Potrebbero esserci fattori non noti che spingeranno Microsoft ad aumentare il prezzo.

Nintendo Switch, invece, dovrebbe essere salva.