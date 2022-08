"Xbox è la casa di Sonic" dice Bloomberg, ma sembrerebbe essere un semplice errore

In un recente video approfondimento di Bloomberg contenente un'intervista a Phil Spencer, la testata giornalistica presenta Xbox come "la casa di Sonic", scatenando l'ovvio strascico di discussioni e voci di corridoio, con teorie che puntano alla possibile acquisizione di Sega da parte di Microsoft.

Questa idea è ormai un vero e proprio classico nelle voci di corridoio sul mondo videoludico, diventata quasi un meme nei forum di discussione, dunque una reazione del genere non stupisce più di tanto, ma è ben difficile prendere la questione sul serio.

È assai probabile che la frase di Bloomberg derivi semplicemente da un errore, o voglia solo mettere insieme una serie di icone videoludiche senza alcun riferimento preciso alla situazione delle proprietà intellettuali di Microsoft.

Il video è visibile qui sopra e la parte incriminata arriva praticamente all'inizio, circa al minuto 0:40. Durante l'introduzione, per presentare la figura di Phil Spencer, la giornalista di Bloomberg dice che è a capo di una delle maggiori divisioni videoludiche del mondo con Microsoft Xbox, che è "la casa di Minecraft, Halo, Sonic e, forse presto anche Call of Duty", con riferimento all'acquisizione in corso di Activision Blizzard.

Viene quasi da ridere pensando che tale frase possa aver scatenato le solite teorie, ma bisogna anche tenere in considerazione che l'acquisizione di Sega da parte di Microsoft è ormai una specie di gag reiterata nelle discussioni della community videoludica su internet.

È vero che Sonic viene qui inserito in un discorso molto specifico sulle proprietà intellettuali in possesso di Microsoft, ma viene da pensare che sia frutto di un semplice errore, considerando anche che Bloomberg è una testata giornalistica di indirizzo alquanto generalista, sebbene resti un punto di riferimento importante e abbia degli specialisti nel settore videoludico.

Dalla stessa intervista a Phil Spencer, peraltro, sono emerse anche diverse notizie interessanti come le sue "buone sensazioni" sui progressi dell'acquisizione di Activision Blizzard e l'idea che si vedranno sempre meno esclusive in futuro.