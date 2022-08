High on Life: video gameplay di 25 minuti dalla Gamescom 2022

Squanch Games tramite il canale YouTube di IGN.com ha pubblicato un corposo video gameplay di circa 25 minuti di High on Life, lo sparatutto sci-fi in prima persona ideato da Justin Roiland, il co-creatore di Rick and Morty.

High on Life è uno sparatutto in prima persona sopra le righe e ricco di black humor in cui vestiremo i panni di un cacciatore di taglie spaziale improvvisato. Il nostro obiettivo sarà quello di sgominare un cartello della droga alieno che ha pensato bene di utilizzare gli esseri umani come ingrediente principale per un nuovo stupefacente da sballo. Potremo contare sull'aiuto di alcune irriverenti pistole parlanti (tra l'altro una è doppiata dallo stesso Roiland) ognuna dotata di abilità speciali uniche.

La sezione mostrata nel nuovo video gameplay sembrerebbe essere tratta dalle fasi iniziali del gioco e antecedente allo scontro con 9-Torg, il boss che abbiamo visto in azione anche nel trailer presentato durante l'Opening Night Live di martedì scorso. Ciò ci offre l'opportunità di fare la conoscenza di alcuni dei personaggi primari e secondari di High on Life, nonché di farci un'idea delle meccaniche di gioco e dei toni comici che caratterizzano lo strampalato universo realizzato da Squanch Games.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che High on Life sarà disponibile per PC, Xbox Series X|S e Xbox One dal 13 dicembre. Sarà incluso sin dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass.