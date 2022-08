Planet of Lana: un video gameplay con i primi 18 minuti di gioco

L'affascinante Planet of Lana è tornato a mostrarsi con un video gameplay che illustra in maniera precisa i primi 18 minuti di gioco per questo interessante titolo, in arrivo nel 2023 su PC e Xbox.

Il video gameplay è stato pubblicato in esclusiva su IGN e mostra il gameplay effettivo di Planet of Lana, in netto anticipo sui tempi di uscita e dunque probabilmente in una versione ancora non definitiva ma che, per quanto riguarda questa prima sezione, dovrebbe comunque rispecchiare, almeno a grandi linee, i contenuti effettivi del gioco.

Il gioco si è mostrato in trailer anche lo scorso giugno e questo nuovo video gameplay non fa che confermare le ottime impressioni che sono emerse fin dalla prima occhiata a Planet of Lana, annunciato all'E3 2021. Si tratta di un action adventure con elementi platform e una struttura che sembra ricordare un po' lo stile dei giochi Playdead come Limbo e Inside, ma con reminiscenze anche più classiche come Another World e simili.

Come vediamo nel video, il protagonista si muove all'interno di un'ambientazione realizzata in 3D ma con una struttura di gioco in 2D, con la necessità di superare ostacoli e minacce utilizzando soluzioni ingegnose, la propria abilità e anche contando in certi casi sull'aiuto del piccolo tesserino alieno che lo segue ovunque.

Planet of Lana è stato recentemente rinviato al 2023 e non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma verrà lanciato direttamente al day one su Xbox Game Pass, per PC, Xbox Series X|S e Xbox One.