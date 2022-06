Planet of Lana: trailer per l'avventura extra-terrestre, esclusiva Xbox e PC

Durante il Day of the Devs 2022, andato in onda nella serata del 9 giugno 2022, è stato nuovamente mostrato Planet of Lana, sviluppato da Wishfully ed edito da Thunderful Publishing. Sarà pubblicato su Xbox One, Xbox Series X|S e PC, nel 2022. Potete vedere il nuovo trailer qui sopra.

Planet of Lana ci viene presentato come un gioco che si ispira alle avventure a scorrimento laterale più famose degli ultimi anni, come Inside (dai creatori di Limbo) e Little Nightmares. A differenza di questi giochi, però, Planet of Lana non punta sull'horror e su un mondo oscuro.

Il Creative Director di Planet of Lana - Adam Stjärnljus - ci spiega che prenderemo il controllo di "una giovane ragazza chiamata Lana che è costretta a partire in missione per salvare la propria sorella, che è stata rapita da un esercito di robot invasori. Nelle prime fasi di gioco, Lana incontra una mistica creature con la quale creerà un forte legame di amicizia. La creatura prova subito di essere intelligente e fedele."

Planet of Lana, la protagonista salta per raggiungere una sporgenza

Ci viene anche spiegato che la creatura avrà una propria personalità, quindi avrà ad esempio delle paure, come l'acqua. Essendo però piccola e agile, potrà raggiungere luoghi che sono inaccessibili per Lana. La nostra alleata, inoltre, ha una capacità unica: può controllare alcune delle strane creature che ci sono sul pianeta.

Planet of Lana ci chiederà di evitare pericolosi robot e superare sezioni platform e puzzle. Gli ambienti promettono una certa varietà, tra zone esterne bruciate dal sole, foreste ombrose verdeggianti e caverne buie dove si annidano pericoli mortali. Ci saranno poi antichi misteri da svelare che ci porteranno al nostro "futuro destinato".

