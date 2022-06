Choo-Choo Charles: nuovo trailer dell'horror open world dove un treno ci vuole mangiare

L'evento del 9 giugno 2022 di Day of the Devs ci ha permesso di rivedere il gioco di Two Star Games, Choo-Choo Charles. Parliamo di uno sparatutto su binari, letteralmente. Potete vedere il nuovo trailer qui sopra. La data di uscita è il 2022, su PC (Steam).

Choo-Choo Charles è un gioco horror open world nel quale dobbiamo combattere contro un treno-ragno mostruoso chiamato Charles. Dalla nostra avremo un normale treno, che potremo potenziare recuperando materiali all'interno dell'isola che fa da ambientazione.

L'obbiettivo finale del protagonista è evocare Charles in uno scontro uno contro uno ed eliminarlo definitivamente. Per farlo, si dovrà esplorare l'isola, incontrare i locali e completare missioni per loro conto. I potenziamenti del treno saranno legati alla resistenza, alla velocità e alla potenza di fuoco. Avremo dalla nostra armi come un lanciafiamme e una mitragliatrice.

Choo-Choo Charles ci mette contro un treno mostruoso

Non potremo però stare sempre sopra il nostro treno, che ci difende da Charles: dovremo alle volte esplorare a pieni le aree più interne della mappa. In queste zone non vi sarà solo il mostruoso treno dal quale difenderci, ma anche dei cultisti armati di fucili a pompa che cercano una vittima da dare in pasto a questa versione horror del trenino Thomas.

Sull'isola vi saranno inoltre tre Gemme, ben difese, che serviranno per richiamare Charles a un santuario dove svolgere la battaglia finale. Se incontreremo però il mostro nelle aree aperte, la nostra morte sarà quasi scontata, quindi dovremo fare massima attenzione.

Durante l'evento Day of the Devs 2022, abbiamo anche avuto modo di vedere in azione un nuovo gioco: Time Flies, insieme al già noto Planet of Lana.