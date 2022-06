A Little to the Left: presentazione del Day of the Devs 2022 per questo puzzle game confortevole

Durante il Day of the Devs 2022, abbiamo avuto l'occasione di vedere un nuovo gioco indie: A Little to the Left. La data di uscita è fissata per il 2022. Il gioco arriverà su Steam e Nintendo Switch.

I co-creatori del team Max Inferno, sono Lukas Steinman e Annie MacMillan. La coppia ci spiega che A Little to the Left è un "confortevole puzzle game" nel quale "riordini, impili e ripulisci la tua casa". In ogni enigma si deve trovare il modo di riposizionare tutti gli elementi in modo che si incastrino tra loro perfettamente, sfruttandone le forme, dimensioni e caratteristiche.

Nel trailer possiamo ad esempio vedere una fila di prodotti per le pulizie, che vengono rimessi in ordine facendo in modo che le proprie curve e pieghe si incastrino perfettamente, stando fianco a fianco. Vediamo anche delle pile di scatolette di latta, da riordinare per tipologia in colonne. Viene spiegato che molti livelli hanno molteplici soluzioni e tutto quello che dovremo fare è osservare con attenzione per capire cosa si deve fare.

L'ispirazione per A Little to the Left arriva direttamente dalla casa di Lukas Steinman e Annie MacMillan. Anche il gatto, viene spiegato, è stato una fonte di ispirazione e sarà parte del gioco: di tanto in tanto potrà infatti arrivare e mettere tutto in disordine.

A Little to the Left ci chiederà di riordinare un po' di tutto

Parlando della difficoltà, secondo gli sviluppatori le prime fasi saranno alquanto semplici, ma proseguendo la logica dietro gli enigmi diventerà più "surreale". Ci saranno molti livelli da completare e una modalità quotidiana che includerà nuove sfide ogni 24 ore.

