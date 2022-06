The Last of Us 2 ha venduto più di dieci milioni di copie

Sul palco del Summer Game Fest 2022 c'è stato spazio anche per una notizia relativa a The Last of Us 2, che ha venduto più di dieci milioni di copie. L'informazione è attendibilissima, visto che arriva direttamente da Neil Druckmann, il director del gioco nonchè vice presidente di Naughty Dog, il celebre studio di sviluppo che l'ha realizzato.

Insomma, il capolavoro per PS4 e PS5 è riuscito a entrare nel club dei giochi plurimilionari. Del resto c'era da aspettarselo, visto quanto se n'è parlato al momento dell'uscita e nei mesi successivi.

Nella stessa occasione Druckmann ha anche parlato dell'attesissima modalità multiplayer di The Last of Us, diventata un gioco autonomo, nonché della serie TV, di cui si stanno per concludere le riprese, e dell'edizione rimasterizzata di The Last of Us, appena annunciata.

Insomma, è stata una grande serata per i fan del franchise, che hanno avuto accesso a molte novità interessanti per i prossimi mesi e anni. Ottimo anche il fatto che la versione rimasterizzata del gioco arriverà anche su PC, il che fa prevedere che prima o poi ci vedremo girare anche il seguito, come parte degli sforzi di Sony di raggiungere il pubblico di questa piattaforma.