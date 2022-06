The Last of Us, la serie TV: domani ultimo giorno delle riprese, immagine dell'episodio di Druckmann

Un'immagine dell'episodio girato da Neil Druckmann

In occasione del Summer Game Fest 2022, Neil Druckmann di Naughty Dog è saluto sul palco di Geoff Keighley per raccontare che domani 10 giugno 2022 sarà l'ultimo giorno delle riprese della serie TV di The Last of Us. Contestualmente ha mostrato l'immagine dell'episodio che gli è stato affidato, ossia di cui ha curato la regia.

Mentre Druckmann era sul palco, è stato raggiunto da due attori del videogioco, che hanno svelato come avranno un ruolo anche nella serie TV. Non si parla di camei, quindi dovrebbero aver preso parte alla serie in modo più organico, entrando a far parte del cast. Staremo a vedere se rimarranno nei loro ruoli e se faranno altro.

Il Summer Game Fest è l'evento organizzato e condotto da Geoff Keighley che va in qualche modo a colmare il buco lasciato dall'E3 in questa torrida estate. Vedremo se l'hanno prossimo si replicherà o il buon Geoff l'avrà vinta.

Anticipato da voci di corridoio e messaggi di Keighley stesso, è uno degli appuntamenti più attesi del 2022.