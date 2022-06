The Last of Us: nuovi dettagli sul gioco multiplayer da Neil Druckmann di Naughty Dog

Durante lo show del Summer Game Fest è salito sul palco Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog, dove ha offerto qualche dettaglio sul multiplayer di The Last of Us, che sarà a tutti gli effetti un gioco standalone, con ulteriori informazioni che seguiranno nel 2023.

Druckmann ha parlato del multiplayer di The Last of Us come un "gioco enorme" e la più grande esperienza online mai creata dallo studio, che avrà una propria storyline e un nuovo cast di personaggi.

Sarà ambientato in parte differente degli Stati Uniti rispetto ai due capitoli principali della serie. La location in questione potrebbe trattarsi di San Francisco, se usiamo come indizio il ponte che si vede sullo sfondo del primo artwork ufficiale condiviso, che trovate qui sotto.

The Last of Us, primo artwork del multiplayer

Come accennato in apertura, maggiori dettagli sul multiplayer di The Last of Us verranno svelate nel corso del prossimo anno, dunque non ci resta che attendere.

Rimanendo in tema, oggi è stato anche annunciato il remake di The Last of Us Part 1 che sarà disponibile su PS5 e PC.