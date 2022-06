Bear and Breakfast: data di uscita dal Day of the Devs 2022

Questo 9 giugno 2022, durante il Day of the Devs, abbiamo avuto occasione di vedere Bear and Breakfast, gioco in arrivo su PC e Nintendo Switch. La data di uscita è fissata per il 28 luglio 2022.

Il filmato da noi visionato si apre con una sequenza animata, che ci porta a Pinefall Resort, ambientazione di Bear and Breakfast. Nel video vediamo come l'orso protagonista del gioco cerca di creare con scarso successo un ambiente accogliente per i propri ospiti. In conclusione, una figura oscura - forse una specie di volpe gigante - sta per mangiare uno dei residenti.

A presentare il gioco sono Ioana Sopov - Art Director - e Rares Cinteza - Game Director -. Il duo di Gummy Cat ci spiegano che noi siamo Hank, un giovane orso carino di Silver Valley, che vive in una piccola casa con la sua mamma e i suoi due migliori amici, il pennuto Will e Anni, una lupa.

Cinteza spiega che Gummy Cat è cresciuto con i giochi manageriali e giochi come Theme Hospital sono stati una grande fonte di ispirazione. Il team voleva però realizzare un gioco che raccontasse anche una storia, man mano che si gestisce il resort. La narrazione sarà lineare e avanzerà compiendo missioni, come ad esempio trovare materiali, costruire mobili, stanze e decorare gli ambienti.

La gestione del mobilio in Bear and Breakfast

Il mobilio che creeremo e posizioneremo negli ambienti darà punti: il letto darà "punti conforto", mentre la doccia darà "punti igiene". Lo scopo è riuscire a creare un ambiente che generi punti sufficienti per soddisfare le richieste degli ospiti. Ci saranno poi anche sfide aggiuntive, come cucinare del cibo tramite un minigioco. Bear and Breakfast non mette fretta al giocatore e ogni missioni può essere completata con il proprio ritmo.

La descrizione del gioco recita: "Bear and Breakfast è un rilassante gioco di avventura e gestione, in cui vesti i panni di un orso benintenzionato che cerca di far funzionare un B&B in mezzo alla foresta. Hank e i suoi amici trovano una capanna abbandonata, e, armati della propria ingegnosità adolescenziale, la trasformano in un lucrativo bed and breakfast per turisti ignari. Il tuo business si espande, così come i misteri della foresta, e Hank si troverà presto a svelare una trama più profonda della stessa natura selvaggia."

