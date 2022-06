Escape Academy: nuovo trailer dal Day of the Devs 2022 per questo "Hogwarts per escapisti"

Day of the Devs 2022 - andato in onda questo 9 giugno 2022 - ci ha permesso di rivedere in azione Escape Academy, una sorta di "Hogwarts per escapisti" in arrivo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC il 14 luglio 2022. Sarà disponibile anche su Xbox Game Pass. Potete vedere il nuovo trailer qui sopra.

Vi viene spiegato che gli sviluppatori - Coin Crew Games - realizzano escape room fisiche e sale giochi arcade. La pandemia, però, ha messo un freno alle loro attività e hanno deciso di portare questa propria abilità all'interno di un mondo digitale: in questo modo è nato Escape Academy.

Coin Crew Games afferma: "Escape Academy è un gioco di avventura in stile escape room. È possibile giocare in single player o in cooperativa. Si vestono i panni di uno/a studente nell'accademia che dà nome al gioco, all'interno della quale dovremo apprendere l'arte della fuga e della risoluzione di enigmi, così da divenire l'escapista definitivo."

La Direttrice di Escape Academy

L'Art Director di Coin Crew Games, Chelle Huttunen, afferma: "Siamo grandi fan delle escape room, quindi quando non abbiamo trovato una autentica esperienza a tema abbiamo deciso di crearne una noi stessi."

"Escape Academy non è solo un puzzle game" viene spiegato, "è un gioco escape room e prende quello stile di gioco. C'è un enorme numero di enigmi in questo gioco e non si ripetono mai. Inoltre, puoi risolvere ogni puzzle con solo la tua mente: non è richiesta alcuna abilità manuale. Consigliamo però di portarvi della carta e una penna."

"L'ambientazione accademica ci ha dato l'opportunità di creare una grande varietà di stanze che supportano la narrazione e che mettono i giocatori in situazioni nelle quali non potrebbero mai trovarsi in una escape room reale."

Viene anche spiegato che il team ha investito molto tempo nella realizzazione di un cast di studenti e membri della facoltà che ci aiuteranno nel nostro viaggio in Escape Academy. Nel trailer, possiamo vedere l'estrosa Direttrice, il rilassato professore d'arte Slip e il super computer Quanty.

Durante l'evento Day of the Devs 2022, abbiamo anche avuto modo di vedere in azione un nuovo gioco: Time Flies, insieme al già noto Planet of Lana.