Naiad: nuovo trailer per il rilassante indie a tema mitologico presentato al Day of the Devs

Durante il Day of the Devs 2022, abbiamo avuto occasione di vedere in azione il gioco indie sviluppato da Hiwarp: Naiad, un'avventura legata a una mitologia ninfa delle acque. Potete vedere il nuovo trailer qui sopra. Il gioco è atteso per PC, Mac e console entro la fine del 2022.

A parlarci del gioco è Elwin, unico sviluppatore di Hiwarp, che descrive Naiad come un "gioco di avventura ed esplorazione rilassante e colorato, che ci parla di come vivere nel flusso di un fiume."

Nel trailer, possiamo vedere la naiade titolare che nuota in vari fiumi, circondata da pesci e vegetazione. Ci viene spiegato che "il viaggio inizia con la nascita di una piccola ninfa delle acque alla fonte di un fiume. Naiad crescerà e maturerà, ottenendo vitalità dalle foglie e dai fiori galleggianti. Imparerà a nuotare come una papera, immergersi come un pesce e scattare come una rana. Si potrà anche incontrare adorabili amici come farfalle, conigli, serpenti, tartarughe, coccodrilli e molto altro."

Naiad in un fiume

Nei panni di Naiad, dovremo aiutare le varie creature a trovare la propria strada, evitando ostacoli e pericoli, usando anche le capacità della nostra ninfa. Elwin promette che potremo "immergerci in un sacco di bellissimi luoghi, come nel cuore di una foresta, in una caverna oscura, un allegro torrente e non solo".

"L'acqua - che simboleggia la vita - è inizialmente pura e fresca, ma pian pano diventerà più scura. Potremo cantare per rigenerare la natura, facendo sbocciare fiori lungo il nostro percorso. Dovremo fare del nostro meglio perché gli umani controllano questo mondo composto da fiumi. Gli umani creano i propri falsi fiumi, come le rumorose strade con quelle strane creature fumose. Noi siamo i guardiani di questo fiume. Potrebbe sembrare un compito difficile, ma non spaventatevi perché "una piccola nuvola" si prenderà cura di noi, dal cielo."

Ci viene poi spiegato che i bellissimi capelli dalla naiade rappresentano la sua vitalità. Se staremo al sole, li potremo far crescere e potremo cambiarne il colore. Vediamo ad esempio che possono essere biondi, blu, verdi, rossi e non solo. Sarà anche possibile personalizzare l'aspetto della nostra ninfa grazie ai fiori, che potremo intrecciare nei suoi capelli.

Elwin ci spiega anche che "creando Naiad, mi sono focalizzato sulla creazione di un'esperienza soddisfacente e piacevole che sarà possibile godersi al proprio ritmo. Esplorate e fluite nel fiume".

Secondo il sito ufficiale, Naiad dovrebbe durare circa tre ore. Si dovrebbe quindi trattare di un'avventura contenuta, semplice ma piacevole.

Vi segnaliamo anche che durante il Day of the Devs abbiamo avuto modo di vedere altri giochi ambientati in mondi bellissimi e spesso confortevoli, come Bear and Breakfast, Planet of Lana e A Little to the Left.