Roots of Pacha: presentazione del farm simulator preistorico dal Day of the Devs 2022

Nel mezzo del Day of the Devs 2022 del 9 giugno, abbiamo avuto occasione di vedere in azione Roots of Pacha, un farm simulator a tema preistoria realizzato da Soda Den. Il gioco arriverà in versione completa nel 2022 su PC, Switch, PlayStation e Xbox. Inoltre, da questo momento, è possibile giocare alla demo su Steam.

Roots of Pacha ci chiede di far fiorire la nostra tribù antica. All'inizio, dovremo esplorare le regioni della nuova terra nella quale la nostra gente si è insediata. Potremo scoprire nuove piante e risorse man mano che ci ambientiamo. Proseguendo, dovremo iniziare a coltivare, addomesticare animali e creare nuovi strumenti per semplificare i nostri lavori. Potremo anche sfruttare i nostri animali come cavalcature per esplorare con più rapidità gli ambienti di gioco. La varietà sembra notevole, con cinghiali, struzzi, lama, capre e non solo.

Con la creazione di nuovi strumenti, potremo semplificare i lavori quotidiani. Ad esempio, vediamo che è possibile creare uno strumento che irriga i campi in modo semi-automatico, sfruttando una serie di canali da noi creati attorno alle aree coltivate. Questo permette di non dover innaffiare ogni singolo riquadro e risparmiare tempo ed energie. Si potrà anche cucinare per la nostra tribù, sfruttando le risorse ottenute esplorando o coltivando.

Roots of Pacha ci porterà anche all'interno di caverne per scoprire di più su questo mondo e sul perché siamo qui. Ci saranno però anche attività secondarie più rilassanti, come un minigioco musicale. Non mancherà la possibilità di creare relazioni con gli altri membri della tribù, trovando anche il proprio partner per la vita.

Durante la conferenza di questa sera, sono stati mostrati anche molti altri giochi come il colorato Naiad, il particolare Escape Academy e l'intrigante Animal Well.