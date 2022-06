SCHiM: presentazione dal Day of the Devs 2022 per il platform delle ombre

Il Day of the Devs 2022 continua e abbiamo modo di vedereSCHiM, un platform "delle ombre" in arrivo su PC tramite Steam.

A presentare il gioco sono il Game Designer Nils Slijkerman e lo sviluppatore Ewoud Van Der Werf. Il trailer ci permette di vedere che in SCHiM controlleremo un piccolo blob che si muove all'interno delle ombre generate dagli oggetti e dalle fonti di luce di ogni ambientazione. Il nostro personaggio potrà saltare tra un'ombra e l'altra, per raggiungere il proprio obiettivo, ricongiungersi con il proprio essere umano dal quale è stato separato.

Viene spiegato che SCHiM è stato pensato per essere giocabile da tanti tipi di giocatori, puntando a creare le stesse sensazioni che provavamo quando giocavamo da bambini. Nel corso del gioco incontreremo anche altri SCHiM che sono stati separati dalla propria ombra. Potremo quindi aiutarli trovando gli oggetti ai quali erano legati.

Ci saranno elementi in movimento le cui ombre permetteranno di muoversi negli ambienti, ma anche oggetti con i quali interagire per spiccare lunghi balzi, come un cartello che si trasforma in una piccola catapulta per il nostro SCHiM.

La descrizione ufficiale recita: "Cosa è uno schim? Uno schim è l'anima e lo spirito di un oggetto, di una cosa o di un essere vivente. Ogni cosa nel mondo ne ha uno. Uno schim non deve MAI essere separato dalla sua cosa! Questo è ciò che accade al tuo schim. Questo schim, che era attaccato a un umano, viene separato da lui all'inizio del gioco. Riuscirai a riprenderlo prima che sia troppo tardi?"

Durante l'evento serale, abbiamo visto anche altri giochi, come Desta The Memories Between, Animal Well e Choo-Choo Charles.