Fox and Frog Travelers The Demon of Adashino Island: presentazione dal Day of the Devs 2022

Durante il Day of the Devs 2022 abbiamo avuto modo di vedere un nuovo trailer di un gioco indie in arrivo dal Giappone: Fox and Frog Travelers: The Demon of Adashino Island. La data di uscita è prevista fra alcuni anni. Non sono state confermate le piattaforme.

Fox and Frog Travelers: The Demon of Adashino Island è un gioco d'azione e avventura 3D con un'atmosfera ispirata alla cultura giapponese. Noi giocheremo nei panni di Fox, una ragazza che si ritrova sull'isola Adashino e inizia a viaggiare insieme a Frog.

L'isola sarà abbellita dai Torii, dalle lanterne degli stand culinari e dai segnali al neon. Nelle ombre, però, qualcosa si sta avvicinando: dovremo fuggire dai mostri che ci inseguiranno per le ambientazioni.

Durante l'evento serale, abbiamo visto anche altri giochi, come Desta The Memories Between, Animal Well e Choo-Choo Charles.