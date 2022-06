Desta The Memories Between: trailer del nuovo gioco dei creatori di Monument Valley

Questo 9 giugno 2022 è andato in onda il Day of the Devs, l'evento dedicato al mondo indie che ci ha permesso di vedere il trailer di Desta The Memories Between. Il gioco sarà pubblicato su PC e console.

Desta The Memories Between è un nuovo gioco di Ustwo Games, noti soprattutto in quanto autori di Monument Valley. Il team ci spiega che con questo nuovo gioco vuole "prendere giochi come i rogue-lite e i giochi tattici a turni, fondendoci qualcosa dei giochi sportivi." I temi del gioco sono i sogni e le paure.

In Desta The Memories Between prendiamo il controllo di Desta. Il personaggio ha circa una ventina d'anno e sta tornando a casa, dopo averla lasciata tempo prima "non nel modo migliore". Sappiamo che il padre del nostro personaggio è morto e questo ha creato una spaccatura nella famiglia, che non riesce a comunicare nel modo corretto.

Quando la famiglia si raduna, trova una vecchia palla con la quale giocavano insieme al padre. Nel momento nel quale vanno a dormire, si ritrovano in "mondo tra i mondi", nel quale possono esplorare dei sogni che sono anche dei ricordi: all'interno di questi sarà possibile giocare a palla e risolvere i problemi della famiglia.

Ci saranno molti personaggi con i quali Desta avrà a che fare e tutti avranno un forte impatto sul nostro personaggio e sulla sua vita. I personaggi non saranno legati unicamente a Desta, ma saranno connessi tra loro: pare quindi che ci sarà un'ampia ed elaborata storia da scoprire, che si svolgerà attorno a Desta.

Il team spiega di aver messo molto di sé all'interno di Desta. Lo si potrebbe affermare con tutti i loro giochi, affermano, ma con Desta è ancora più vero. Questo nuovo gioco, per certo, ha molte più meccaniche rispetto ai precedenti di Ustwo Games; promette anche di essere più profondo.

Questa sera abbiamo anche visto in azione A Little to the Left, Bear and Breakfast e Roots of Pacha.