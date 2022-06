How to Say Goodbye: presentazione dal Day of the Devs 2022 per il puzzle game sul lutto

Durante il Day of the Devs 2022 abbiamo avuto modo di vedere per How to say Goodbye, un puzzle game in arrivo su PC nel 2022.

La descrizione ufficiale recita: "How to say Goodbye racconta la storia di un personaggio recentemente trasformato in fantasma, perso in un mondo sconosciuto popolato da spiriti. In questo puzzle game narrativo, muovete gli elementi dell'arredamento e i personaggi per guidarli fuori dallo spazio liminale tra la vita e la morte in cui sono intrappolati. Aiutateli a trovare i loro amici prigionieri di un misterioso mago e accompagnateli nel loro viaggio verso l'aldilà."

"L'obiettivo di ogni livello di How to Say Goodbye è guidare il gruppo di fantasmi verso l'uscita, simboleggiata da una porta. Per farlo, spostate lo scenario su una griglia e dirigetevi verso la porta. Ma forze oscure sembrano trattenervi contro la vostra volontà. Spiriti perduti chiamati spleen cercheranno di impedirvi di fuggire dallo spazio liminale bloccandovi la strada verso la porta. Trova i tuoi amici, evita gli spleen e trova la via d'uscita dallo spazio liminale!"

"Ispirato all'illustrazione e alla letteratura per l'infanzia (Tomi Ungerer, Tove Jansson, Antoine de Saint-Exupéry, Maurice Sendak...), How to say Goodbye affronta il tema del lutto con gentilezza e sensibilità. Ancora sconvolti dalla loro recente scomparsa, i fantasmi di How to say Goodbye fanno del loro meglio per uscire dallo spazio liminale in cui sono intrappolati. Insieme, dovranno scoprire come elaborare il lutto per accettare la propria morte e 'andare avanti'."

Durante l'evento serale, abbiamo visto anche altri giochi, come Desta The Memories Between, Animal Well e Choo-Choo Charles.