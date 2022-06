Marvel's Midnight Suns: dubbi sulla versione Nintendo Switch, che potrebbe essere stata cancellata

Marvel's Midnight Suns per Nintendo Switch potrebbe essere stato cancellato, o almeno questa è la voce che è iniziata a girare dopo la pubblicazione del trailer del Summer Game Fest, in cui mancava il logo della console ibrida tra quelli delle piattaforme sulle quali sarà disponibile il gioco.

Nel filmato viene annunciata chiaramente la data d'uscita: 7 ottobre 2022, ma tra i loghi non c'è traccia di quello di Nintendo Switch. In passato 2K Games e Firaxis avevano parlato di una pubblicazione successiva per questa versione, ma il logo quantomeno appariva nei video ufficiali.

Naturalmente è giusto specificare che non ci sono stati ancora annunci ufficiali in merito e che, quindi, queste sono tutte speculazioni nate da un dettaglio rilevante, ma non certo definitivo. Vedremo cosa annunceranno editore e sviluppatori nelle prossime ore, quindi non diamo già per spacciata la versione Nintendo Switch, che potrebbe essere stata semplicemente rimossa temporaneamente, in attesa di poterla mostrare in maniera autonoma.

Per il resto, Marvel's Midnight Suns è confermato per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.