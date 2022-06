Birth: presentazione dal Day of the Devs 2022 per questo puzzle game sulla solitudine e sulla morte

Durante il Day of the Devs 2022 abbiamo avuto modo di vedere un Birth, un puzzle game sulla solitudine e sulla morte.

Birth è sviluppato da Madison Karrh, la quale ci spiega che si tratta di un puzzle game che ruota attorno all'idea di vivere da soli in una grande città. Per combattere la solitudine, decidiamo di creare una creatura, un partner che ci faccia compagnia. Per questo, dovremo raccogliere ossa e organi trovati in giro, esplorando musei, bar, lavasecco e altri luoghi.

In ogni ambiente incontreremo creature defunte e cercheremo tra i loro oggetti personali, scoprendo di più sulla loro identità, nel mentre risolviamo dei puzzle. Questi enigmi avranno varie strutture, alcuni saranno basati sulla fisica, altri avranno delle strutture da comprendere ma altri saranno completamente astratti.

Birth non darà al giocatore istruzioni e di rado chiederà di ripetere lo stesso tipo di azioni. Promette quindi di essere un'avventura piena di scoperte e novità. Non mancheranno poi dei collezionabili che permettono di sbloccare edifici aggiuntivi da esplorare e altri tesori.

