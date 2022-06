Animal Well: presentazione del metroidvania per PS5 e PC dal Day of the Devs

Il Day of the Devs 2022 del 9 giugno ci ha permesso di rivedere Animal Well, gioco d'esplorazione e piattaforme in arrivo su PC e su PS5.

A presentare il gioco è Billy Basso, unico sviluppatore di Shared Memory. Basso spiega che "in Animal Well esplori un surreale e alle volte pericolo labirinto realizzato in pixel art, che è pieno di segreti. Man mano che esplori incontri strane creature, ma non è sempre chiaro se siano amichevoli o meno. È quindi sempre meglio procedere con attenzione."

"Nel corso del gioco troverete vari oggetti che vi daranno nuove abilità che permetteranno di superare puzzle. Ogni oggetto nel gioco ha molteplici utilizzi, ma dovrete sperimentare per capire cosa possono fare."

Animal Well è un gioco in pixel art, ma non è solo una scelta dettata dalla nostalgia, ci spiega lo sviluppatore, quando più "un'opportunità tecnica". Ci saranno tanti effetti grafici che "non sono stati usati nei giochi in pixel art prima d'ora".

Spiega anche che Animal Well è un gioco "a strati". Si potrà semplicemente completare il gioco, ma ci sarà molto da scoprire se si vuole ottenere il 100%. Vari oggetti e passaggi sono molto nascosti e non sarà semplice trovarli. Afferma però che vi è un terzo "strato". Ci sono infatti nel gioco dei puzzle che non si presentano come dei puzzle.

L'autore afferma addirittura che alcuni enigmi potrebbero rimanere segreti per anni, a meno che la community non riesca a collaborare per risolverli. Persino nel video che potete vedere a inizio notizia, secondo quando affermato, vi è un puzzle da risolvere e chi ci riuscirà riceverà una copia gratuita di Animal Well (10 copie totali, il gioco sarà consegnata al lancio, ovviamente).

Animal Well

La descrizione ufficiale recita: "Esplora un labirinto interconnesso e svela i suoi numerosi segreti. Raccogli elementi per manipolare il tuo ambiente in modi sorprendenti e significativi. Incontra creature sia belle che inquietanti e cerca di sopravvivere a ciò che si nasconde nel buio. In Animal Well c'è più di quello che vedi."

