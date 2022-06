Day of the Devs 2022: tutti i giochi annunciati il 9 giugno 2022

Il Summer Game Fest non sarà forse l'E3, ma questo non significa che non sia denso di eventi e presentazioni interessanti. Soprattutto, l'evento di Keighley ci propone tanta varietà, parlando sia di AAA che di indie: proprio questi ultimi sono stati al centro del decimo Day of the Devs 2022, organizzato da Double Fine e iam8bit; con il supporto degli sponsor Steam, id@Xbox, PlayStation, Nintendo ed Epic Games. Ai giocatori però interessa soprattutto una cosa: i giochi. Cosa è stato annunciato questa sera? In questo nostro articolo raccoglieremo tutte le novità della serata.

Partiamo prima di tutto da un comodo elenco dei giochi presentati al Day of the Devs 2022:

Planet of Lana

Nel mezzo di questa lunga lista di giochi indie presentati al Day of the Devs 2022, vi sono sia vecchie conoscenze dei fan che novità assolute. Tra le "world reveal" della serata troviamo Time Flies, un'avventura nella quale siamo una mosca alla quale rimangono poche decine di secondo di vita. Dovremo sfruttare il poco tempo rimasto per completare una lista delle cose da fare prima di morire.

Abbiamo scoperto anche Desta The Memories Between, nuovo gioco dai creatori di Monument Valley. Ustwo Games proporrà un'avventura che fonde i giochi sportivi agli strategici a turni, con un pizzico di rogue-lite. Nei panni di Vesta dovremo viaggiare in un mondo tra i mondi dove i ricordi diventano tangibili: in tale luogo, potremo affrontare il nostro passato e superare i nostri problemi.

Inoltre, abbiamo visto in anteprima anche Birth, un puzzle game nel quale dobbiamo imparare a vivere in una città dove tutto e tutti sono morti. Decidiamo di produrre una creatura che ci tenga compagnia, con ossa e organi che troveremo in vari luoghi. L'esplorazione alla ricerca degli oggetti di cui necessitiamo ci permetterà anche di scoprire le vite delle entità che hanno vissuto in questa strana città.

Durante l'evento c'è stato spazio anche per un po' di riconferme, come l'avventura puzzle platform Planet of Lana, che avrà attirato l'attenzione dei fan di giochi come Inside. Per chi vuole l'horror, c'è stato modo di vedere Choo-Choo Charles, una sorta di Trenino Thomas non adatto ai bambini.

Escape Academy è, come è facile intuire, un gioco in stile escape room, creato da un team che creare vere escape room! Si passa poi ad A Little to the Left, un puzzle game nel quale dovremo riordinare la nostra casa. Per i fan di giochi manageriali, è in arrivo Bear and Breakfast nel quale un orso deve gestire un resort.

Bear and Breakfast

Rimanendo in tema animali ma cambiando completamente stile, troviamo Animal Well: si tratta di un metroidvania in pixel art basato sulla ricerca di segreti; ce ne è persino uno nel trailer e, se lo risolvete per primi, otterrete una copia gratuita del gioco al lancio.

Abbiamo poi visto Naiad, un'avventura esplorativa che ci mette nei panni di una ninfa delle acque che deve nuotare in un fiume, cantando alla Natura e aiutando gli animali. Se la mitologia greca è in troppo recente per voi, allora dovreste tornare alla preistoria con il farm simulator Roots of Pacha, che solleticherà i fan di Stardew Valley.

È toccato poi per lo l'elegante SCHiM, un platform nel quale siamo un blog che deve saltare da un'ombra all'altra. Spostandoci verso il Giapponese, invece, abbiamo visto la coppia di giochi Fox and Frog Travelers The Demon of Adashino Island e Goodbye World; il primo è un'avventura 3D mentre il secondo è un puzzle platform. In chiusura, è toccato a How to Say Goodbye, un puzzle game che parlerà del lutto in modo delicato.

Si è trattato per certo di una presentazione intensa, con tanti annunci interessanti. Diteci, quali sono gli indie che vi hanno più colpito durante il Day of the Devs 2022?