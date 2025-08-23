Crimson Desert è stato mostrato con un lungo video di gameplay alla Gamescom

Il filmato fornisce anche un assaggio del sistema di progressione e dei potenziamenti che avremo modo di sbloccare nel corso della campagna di Crimson Desert, culminando con un impegnativo scontro con un boss che mette in evidenza il significativo livello di violenza e sangue del gioco.

Un progetto promettente

Come sappiamo, Crimson Desert è stato rinviato al 2026 e dunque non farà in tempo a debuttare nel corso di quest'anno: gli sviluppatori hanno bisogno di più tempo per garantire la qualità necessaria e la demo della Gamescom in qualche modo lo conferma.

Se infatti è stato fatto qualcosa di molto interessante con i particellari e non c'è dubbio che le mosse a disposizione del protagonista siano di grande impatto visivo, si ha la sensazione che sul piano delle interazioni con lo scenario e gli altri personaggi ci sia ancora del lavoro da fare.