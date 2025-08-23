Crimson Desert è stato mostrato con un lungo video di gameplay alla Gamescom

IGN ha pubblicato un lungo video di gameplay di Crimson Desert catturato in occasione della Gamescom, con ben trenta minuti di sequenze di gioco che mostrano diverse fasi dell'esperienza realizzata da Pearl Abyss.
Vediamo il protagonista dell'avventura alle prese con una battaglia su larga scala, ad esempio, oppure impegnato a esplorare gli scenari e ad affrontare ulteriori nemici, dando fondo a un repertorio di mosse che include diverse manovre particolarmente spettacolari.
Il filmato fornisce anche un assaggio del sistema di progressione e dei potenziamenti che avremo modo di sbloccare nel corso della campagna di Crimson Desert, culminando con un impegnativo scontro con un boss che mette in evidenza il significativo livello di violenza e sangue del gioco.
Le sequenze mostrano praticamente per intero la demo che Pearl Abyss ha voluto portare alla fiera di Colonia, così da consentire ai visitatori dell'evento di provare in anteprima il loro nuovo progetto, pur al netto di qualche ingenuità tecnica ancora da limare.
Un progetto promettente
Come sappiamo, Crimson Desert è stato rinviato al 2026 e dunque non farà in tempo a debuttare nel corso di quest'anno: gli sviluppatori hanno bisogno di più tempo per garantire la qualità necessaria e la demo della Gamescom in qualche modo lo conferma.
Se infatti è stato fatto qualcosa di molto interessante con i particellari e non c'è dubbio che le mosse a disposizione del protagonista siano di grande impatto visivo, si ha la sensazione che sul piano delle interazioni con lo scenario e gli altri personaggi ci sia ancora del lavoro da fare.