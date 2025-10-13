0

Il nuovo video di gameplay di Crimson Desert mostra lo scontro con un boss incredibile

IGN ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Crimson Desert con circa dieci minuti di sequenze in-game, fra cui lo scontro con un boss davvero incredibile: il drago meccanico Golden Star.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   13/10/2025
Il protagonista di Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert è stato mostrato con un nuovo video di gameplay che include dialoghi, sequenze esplorative, combattimenti e lo scontro con un boss incredibile: il gigantesco drago meccanico Golden Star.

È indubbiamente questa spettacolare battaglia a tenere banco nel corso del filmato, tanto da occuparne tutta la seconda metà. Prima di quella fase vediamo il protagonista di Crimson Desert alle prese con alcuni dialoghi e con un percorso, anche via mare, che lo condurrà nel luogo del confronto.

Giunto infine all'interno di un grosso castello devastato, di cui rimangono solo alcune mura e colonne, il nostro personaggio si trova di fronte al suo eccezionale nemico, che piomba dall'alto lasciando intendere che sia stato lui a portare tutta quella distruzione.

Crimson Desert, abbiamo provato di nuovo il pazzo gioco di Pearl Abyss Crimson Desert, abbiamo provato di nuovo il pazzo gioco di Pearl Abyss

Il design di Golden Star è sorprendente: come detto, si tratta di un gigantesco drago meccanico, composto da una quantità enorme di pannelli d'oro attraverso cui si intravedono i meccanismi interni che animano la bestia, fra cui alcuni grossi ingranaggi.

Uno scontro mortale

Come abbiamo visto anche nel precedente video di gameplay, Crimson Desert ci metterà a disposizione un repertorio di mosse tanto ampio quanto devastante, che anche nell'ambito di questo combattimento va a fare la differenza.

Il drago d'oro prova infatti a colpire l'eroe con getti di fuoco e altri attacchi, ma l'impiego di una serie di abilità speciali costringe infine il boss a cedere, consentendo al protagonista di montargli in groppa per evitare che possa volare via.

