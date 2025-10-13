Il nuovo video di gameplay di Crimson Desert mostra lo scontro con un boss incredibile

Crimson Desert è stato mostrato con un nuovo video di gameplay che include dialoghi, sequenze esplorative, combattimenti e lo scontro con un boss incredibile: il gigantesco drago meccanico Golden Star.
È indubbiamente questa spettacolare battaglia a tenere banco nel corso del filmato, tanto da occuparne tutta la seconda metà. Prima di quella fase vediamo il protagonista di Crimson Desert alle prese con alcuni dialoghi e con un percorso, anche via mare, che lo condurrà nel luogo del confronto.
Giunto infine all'interno di un grosso castello devastato, di cui rimangono solo alcune mura e colonne, il nostro personaggio si trova di fronte al suo eccezionale nemico, che piomba dall'alto lasciando intendere che sia stato lui a portare tutta quella distruzione.
Il design di Golden Star è sorprendente: come detto, si tratta di un gigantesco drago meccanico, composto da una quantità enorme di pannelli d'oro attraverso cui si intravedono i meccanismi interni che animano la bestia, fra cui alcuni grossi ingranaggi.
Uno scontro mortale
Come abbiamo visto anche nel precedente video di gameplay, Crimson Desert ci metterà a disposizione un repertorio di mosse tanto ampio quanto devastante, che anche nell'ambito di questo combattimento va a fare la differenza.
Il drago d'oro prova infatti a colpire l'eroe con getti di fuoco e altri attacchi, ma l'impiego di una serie di abilità speciali costringe infine il boss a cedere, consentendo al protagonista di montargli in groppa per evitare che possa volare via.