Pathologic 3 ha una data d'uscita ufficiale, una nuova demo e un nuovo trailer, vi basta?

Pathologic 3 uscirà il 9 gennaio 2026. La data d'uscita ufficiale è stata annunciata dallo studio di sviluppo Ice-Pick Lodge in concomitanza con la pubblicazione di una nuova demo per il Next Fest di Steam, attualmente in corso . Non solo, perché c'è anche un nuovo trailer, dedicaot a mostrare uno degli aspetti chiave del gioco: le politiche adottabili per contenere la piaga che infesta il villaggio dove si svolge il gioco.

Dettagli della demo

In Pathologic 3, il giocatore riveste il ruolo di Daniil Dankovsky, scienziato geniale che compie ricerche sulla natura della morte. Lo scoppio di un contagio su vasta scala lo costringerà a fare delle scelte difficili per provare a contenerlo.

Da notare che la demo è a parte rispetto a Quarantena, che è il prologo gratuito, liberamente scaricabile.

La nuova demo è invece un estratto dell'inizio del gioco finale. Daniil Dankovsky, il Laureato, arriva nella Città sul Gorkhon. Vuole incontrare un uomo immortale. E poi tutto prende una piega imprevista.

Gli sviluppatori invitano a scaricare la demo anche se non si vogliono avere anticipazioni, perché: "più persone scaricano la demo, più in alto sale negli algoritmi e più visitatori del Next Fest la noteranno. Non ti costa nulla se non un po' di tempo e spazio su disco, e per noi è di grande aiuto."

Insomma, è un piccolo aiuto per un team che ha sempre creato dei gioielli poco considerati e che forse è alla sua ultima possibilità.

Se vi interessa, andate su Steam per scaricare la demo.