Iniziato il Next Fest di ottobre di Steam, con centinaia di demo da scaricare e giocare

Come promesso nelle scorse settimane, Steam ha lanciato il Next Fest di ottobre 2025 , con centinaia di demo da scaricare e giocare, per la gioia di tutti i giocatori PC. Se avete familiarità con la piattaforma di Valve, saprete che con una certa regolarità propone questi eventi mirati a mettere in contatto sviluppatori e giocatori , facendo da vetrina alle novità in sviluppo.

Le demo

Chiaramente non è facile darvi consigli su quali demo scaricare, perché molto dipende dai vostri interessi. Comunque sia, possiamo indicarvi qualche titolo che vale la pena di provare (o che sembra valere la pena).

Anche Painkiller ha la sua demo giocabile per il Next Fest

Ad esempio, se vi piacciono i giochi di ruolo d'azione in stile giapponese, potete dare uno sguardo a Crystal of Atlan, il cui lancio è oltretutto imminente (30 ottobre). Se vi piace l'horror, c'è la demo di Reanimal che vi aspetta, dagli stessi sviluppatori dei primi due Little Nightmares.

Se siete appassionati di avventure punta e clicca classiche, date una chance alla demo di Simon the Sorcerer Origins, titolo oltretutto sviluppato da un team italiano. Se siete alla ricerca di un'esperienza più frenetica, potete puntare sulla demo di Painkiller, mentre se il vostro concetto di frenesia viaggia su quattro ruote, lanciatevi slla demo di CarX Drift Racing Online 2. L'ultimo consiglio, in questo caso di un'avventura narrativa, lo dedichiamo a OPUS: Prism Peak, che mescola viaggi, mostri e fotografia.

Per scorrere le demo, non vi resta che andare su Steam, dove troverete tutte le informazioni che vi servono, compreso il calendario degli incontri con gli sviluppatori.