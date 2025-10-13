The House of the Dead 2: Remake ha una data d'uscita su PS5, Xbox Series X e S e PS4

The House of the Dead 2: Remake è disponibile per PC e Nintendo Switch già da qualche tempo (dal 7 agosto 2025) ma presto sarà lanciato anche su PlayStation 4, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Quando? Secondo l'annuncio dell'editore Forever Entertainment, i possessori delle suddette console potranno giocarci a partire dal 24 ottobre 2025, spendendo 24,99 euro nei relativi negozi digitali.
Dettagli
The House of the Dead 2: Remake è il rifacimento di uno sparatutto su binari di Sega uscito originariamente in sala giochi. Il giocatore deve assumere il ruolo di un agente segreto, James o Gary, e ripulire una cittadina dalla classica invasione di zombi e demoni, variamente assortiti.
Nel febbraio del 2000, una piccola città viene improvvisamente invasa da creature ostili. Due agenti dell'AMS, James Taylor e Gary Stewart, vengono inviati a indagare. All'arrivo, notano che la situazione ricorda l'incidente della villa Curien del 1998 (raccontato in The House of the Dead). Determinati a scoprire l'origine dell'infestazione, iniziano a farsi strada tra orde di mostri, sparando a tutto ciò che minaccia la loro sopravvivenza.
Le caratteristiche principali di The House of the Dead 2: Remake includono la colonna sonora rimasterizzata (con la soundtrack classica disponibile nel gioco); una veste grafica moderna, un gameplay fedele all'esperienza originale, modalità cooperativa compresa; finali multipli e livelli ramificati.
Le modalità di gioco offerte includono la Campagna classica; la Modalità Boss, in cui bisogna sconfiggere i boss il più velocemente possibile e la Modalità Allenamento, che si autodescrive.