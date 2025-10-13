The House of the Dead 2: Remake ha una data d'uscita su PS5, Xbox Series X e S e PS4

The House of the Dead 2: Remake è disponibile per PC e Nintendo Switch già da qualche tempo (dal 7 agosto 2025) ma presto sarà lanciato anche su PlayStation 4, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Quando? Secondo l'annuncio dell'editore Forever Entertainment, i possessori delle suddette console potranno giocarci a partire dal 24 ottobre 2025, spendendo 24,99 euro nei relativi negozi digitali.