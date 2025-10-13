Secondo quanto rivelato dal noto leaker Dusk Golem, sempre piuttosto attendibile quando si tratta di survival horror e delle produzioni Capcom in particolare, Resident Evil Requiem avrebbe già mostrato il secondo protagonista ma nessuno ci ha fatto caso.
"Leon è nel primo trailer, sebbene si tratti soltanto di due piccoli dettagli che saltano all'occhio unicamente quando si va a rivedere il filmato", ha scritto Dusk Golem, che ha poi accennato al fatto che probabilmente i giocatori finiranno per utilizzare l'eroe di Resident Evil 4 per la maggior parte del tempo al posto di Grace.
Quest'ultima affermazione ha suscitato grande curiosità, perché implicherebbe che si possa scegliere quale dei due protagonisti controllare: ciò potrebbe da un lato significare che ci sarà un'unica campagna in stile Resident Evil 0 anziché due storie separate; dall'altro che non sarà il gioco a decidere quando dovremo vestire i panni di Leon o Grace.
Quel che è certo è che Capcom finora non ha annunciato ufficialmente che in Resident Evil Requiem ci sarà un secondo personaggio giocabile, e potrebbe non farlo fino al lancio del prossimo febbraio: staremo a vedere.
Dove si vede esattamente Leon?
Come detto, Dusk Golem sostiene che Leon sia presente nel primo trailer di Resident Evil Requiem, ma dove esattamente? Un indizio a quanto pare è uno spoiler e non verrà rivelato, l'altro potrebbe essere stato scoperto da un utente su X, come si vede qui di seguito.
In pratica c'è una scena del trailer che sembra appartenere alla visuale in terza persona di Grace, ma che in realtà potrebbe essere stata catturata dalla visuale in prima persona di Leon, come sugeriscono alcuni dettagli.
Cosa corrisponde al vero e cosa no? Ancora qualche settimana e potremo scoprirlo, sempre che Capcom non decida di vuotare il sacco prima del lancio.