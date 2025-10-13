Secondo quanto rivelato dal noto leaker Dusk Golem, sempre piuttosto attendibile quando si tratta di survival horror e delle produzioni Capcom in particolare, Resident Evil Requiem avrebbe già mostrato il secondo protagonista ma nessuno ci ha fatto caso.

"Leon è nel primo trailer, sebbene si tratti soltanto di due piccoli dettagli che saltano all'occhio unicamente quando si va a rivedere il filmato", ha scritto Dusk Golem, che ha poi accennato al fatto che probabilmente i giocatori finiranno per utilizzare l'eroe di Resident Evil 4 per la maggior parte del tempo al posto di Grace.

Quest'ultima affermazione ha suscitato grande curiosità, perché implicherebbe che si possa scegliere quale dei due protagonisti controllare: ciò potrebbe da un lato significare che ci sarà un'unica campagna in stile Resident Evil 0 anziché due storie separate; dall'altro che non sarà il gioco a decidere quando dovremo vestire i panni di Leon o Grace.

Quel che è certo è che Capcom finora non ha annunciato ufficialmente che in Resident Evil Requiem ci sarà un secondo personaggio giocabile, e potrebbe non farlo fino al lancio del prossimo febbraio: staremo a vedere.