Se volete provare Simon The Sorcerer Origins, ora c'è la demo del Next Fest di Steam

In occasione del Next Fest di Steam è stata pubblicata una ricca demo dell'avventura classica Simon The Sorcerer Origins.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   13/10/2025
Simon, il protagonista di Simon The Sorcerer Origins
Simon The Sorcerer Origins è in arrivo questo 28 ottobre. Dopo tanti anni dall'ultimo episodio, presto potremo ritornare a vestire i panni di uno dei maghetti più amati del mondo dei videogiochi. Per smorzare l'attesa, possiamo scaricare la demo ufficiale, pubblicata in occasione del Next Fest di Steam, evento iniziato oggi che mira ad avvicinare giocatori e sviluppatori, offrendo centinaia di versioni dimostrative dei giochi e streaming di presentazione.

La demo di Simon The Sorcerer Origins consente di provare una parte del terzo capitolo. Quindi si svolge in una fase avanzata del gioco.

Uno dei personaggi che si incontrano nella demo di Simon The Sorcerer Origins
Per ottenere più informazioni sull'antica profezia che fa da sfondo all'avventura, Simon ha bisogno di accedere all'accademia di magia. Ovviamente, entrare semplicemente non sarebbe abbastanza facile: un troll dall'aspetto minaccioso blocca l'ingresso a chiunque non sia uno studente dell'accademia. Dovete quindi seguire Simon in un giro per la città e incontrare alcuni personaggi che vi aiuteranno a raggiungere il vostro obiettivo, tra cui il misterioso proprietario di un negozio di curiosità, una compagna studente maga in difficoltà e Chippy il cane!

Per scaricare la demo, non vi resta che andare sulla pagina Steam del gioco. Qui di seguito, riportiamo i requisiti ufficiali per giocarci:

  • Minimi:
    • Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
    • Sistema operativo *: Windows 8
    • Processore: 2,5 GHz
    • Memoria: 8 GB di RAM
    • Scheda video: Intel HD Graphics 4400 and 4GB VRAM
    • Memoria: 5 GB di spazio disponibile
  • Consigliati:
    • Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
    • Sistema operativo: Windows 11
    • Processore: 3,0 GHz
    • Memoria: 8 GB di RAM
    • Scheda video: ‎NVIDIA GeForce GTX series +
    • Memoria: 5 GB di spazio disponibile
