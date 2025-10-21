Simon the Sorcerer, Sword of Sodan 2 e gli altri giochi di Smallthing Studios

Smallthing Studios ha annunciato i suoi prossimi progetti, che come già rivelato includono un remake dell'originale Simon the Sorcerer, un sequel del classico Sword of Sodan e altri due titoli completamente inediti: Where the River Dies e l'horror 14:18.

Lo studio italiano si appresta a lanciare Simon the Sorcerer Origins, che sarà disponibile a partire dal 28 ottobre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, e segnerà la conclusione di un lavoro di sviluppo durato cinque anni, che Smallthing Studios ha portato avanti con la fiducia degli autori originali, Simon e Mike Woodroffe.

Un omaggio rispettoso al titolo del 1993, e al tempo stesso una rilettura moderna e sofisticata, Simon the Sorcerer Origins è ambientato poco prima degli eventi del primo capitolo e racconta una storia inedita che approfondisce la giovinezza e la psicologia del protagonista, senza rinunciare al suo spirito ribelle e ironico.

Il prequel ripropone lo stile grafico disegnato a mano degli esordi, arrichendolo con tecniche moderne e animazioni fluide. Anche il gameplay adotta un approccio ambivalente, consentendoci di scegliere se affrontare l'avventura in modalità "punta e clicca" o con un sistema di controllo più moderno.