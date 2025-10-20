Sword of Sodan tornerà con un sequel grazie a Smallthing Studios

Il team italiano Smallthing Studios sta lavorando a un sequel di Sword of Sodan, il classico hack & slash a sfondo dark fantasy pubblicato originariamente nel 1988 da Electronic Arts su Amiga e poi portato su Mega Drive e Mac.

"Abbiamo acquistato la licenza di Electronic Arts e Discovery Software, e soprattutto di Soren (Gronbech, uno dei due game designer originali NdR), e siamo ripartiti dalla sua idea del 1989 per fare il sequel di Sword of Sodan", ha rivelato Massimiliano Calamai durante l'ultimo episodio del Cortocircuito.

Ricordato ancora oggi dai nostalgici per i suoi personaggi giganteschi, che arrivavano quasi a riempire lo schermo in un momento storico in cui questo tipo di risultati tecnici erano appannaggio esclusivo di piattaforme ben più potenti, Sword of Sodan si pone senza dubbio come un titolo di culto.

Quando mancano ormai pochi giorni al lancio di Simon the Sorcerer Origins, sembra insomma che Smallthing Studios abbia in cantiere diversi progetti che attingono al glorioso passato del mondo dei videogiochi.