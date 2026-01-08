Il director di Assassin's Creed Unity ha una soluzione per salvare lo sviluppo dei giochi AAA

Ha però una propria idea di quale debba essere la soluzione e ne ha parlato ai microfoni di GamesIndustry.biz.

Il creative director di Assassin's Creed Unity e Assassin's Creed Revelations , Alexandre Amancio, ha più volte espresso il proprio pensiero sull'industria dei videogiochi, affermando che l'intera struttura del mondo dello sviluppo videoludico è a pezzi, per quanto riguarda i AAA .

Il punto di vista dell'ex-director di Assassin's Creed

Amancio, che non lavora più per Ubisoft ed è vice presidente senior di FunPlus, ha affermato che molti studi AAA "pensano che tu possa risolvere un problema mettendoci più persone al lavoro sopra, ma aggiungere persone a un problema fa ristagnare le persone che stavano già lavorando in modo efficiente. Semplicemente crea un sacco di rumore variabile. Quindi io penso che il futuro richieda team più piccoli".

Per fare un esempio di piccoli team che collaborano a un progetto più grande, Amancio ha usato Assassin's Creed 4 Black Flag come soggetto ipotetico. "Diciamo che stai lavorando al sistema navale di Black Flag. Si tratta di una funzionalità fantastica che puoi assegnare a uno studio di co-sviluppo perché è indipendente: con una buona direzione, puoi dare allo studio di co-sviluppo l'autonomia di rendere il sistema navale il più divertente possibile, fintanto che tutti gli elementi di collegamento con il gioco principale lo mantengono stabile".

Amancio ha poi affermato che "i limiti sono il segreto dietro a ogni buona opera d'arte. Che siano artificiali o vere limitazioni, devono essere imposte. I nostri cervelli sono bene o male strutturati tutti allo stesso modo, quindi se gli diamo lo stesso stimolo, avremo idee simili... Penso che le idee siano importanti, non fraintendetemi... Sono le limitazioni che ti forzano a non basarti sulla prima idea che hai avuto. Alle volte sono limiti finanziari o tecnici, ma ti forzano a trovare qualcosa di diverso: la maestria e l'eccellenza esistono in tali decisioni".

