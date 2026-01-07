Ubisoft ha annunciato la chiusura di Ubisoft Halifax, che lavorava sulle serie Rainbow Six e Assassin's Creed

Interessante il fatto che questi ultimi avevano annunciato solo questa settimana di aver costituito il primo sindacato dei lavoratori di Ubisoft in Nord America , completando un processo iniziato nel giugno 2025. La compagnia non ha detto niente in merito, parlando di scelta effettuata nell'ottica della razionalizzazione e della riduzione dei costi, che segue gli altri licenziamenti degli ultimi anni.

Ubisoft ha annunciato la chiusura di Ubisoft Halifax , lo studio canadese che stava lavorando ai titoli mobile delle serie Rainbow Six e Assassin's Creed. Il tutto si tradurrà nel licenziamento di 71 dipendenti .

Razionalizzazione e riduzione

"Negli ultimi 24 mesi, Ubisoft ha intrapreso azioni a livello aziendale per snellire le operazioni, migliorare l'efficienza e ridurre i costi", ha dichiarato la società in un comunicato. "Come parte di questo processo, Ubisoft ha preso la difficile decisione di chiudere lo studio di Halifax. Saranno interessate 71 posizioni. Ci impegniamo a supportare tutti i membri del team coinvolti durante questa transizione con risorse adeguate, inclusi pacchetti di buonuscita completi e ulteriore assistenza alla carriera".

Assassin's Creed Shadows è l'ultimo capitolo della serie

GamesIndustry.biz ha raccolto la dichiarazione di un portavoce di Ubisoft, secondo cui la chiusura è il risultato delle misure di contenimento dei costi avviate poco dopo la pandemia, quindi prima dell'inizio del processo di sindacalizzazione di Halifax nel 2025, e che l'azienda continua a riconoscere e collaborare con il personale sindacalizzato a livello globale. Insomma, la compagnia ha messo le mani avanti, prevedendo le inevitabili accuse che le pioveranno addosso nelle prossime ore.

La chiusura rappresenta l'ultimo episodio di una serie di tagli progressivi avvenutio in Ubisoft, dopo le più recenti perdite di posti di lavoro avvenute presso RedLynx e Massive alla fine dello scorso anno. ecentemente, l'azienda ha anche scorporato i suoi franchise principali in una società separata, sostenuta da un investimento di 1,16 miliardi di euro da parte del colosso cinese Tencent. Ubisoft Halifax, nata nel 2010 come Longtail Studios Halifax, era stata fondata nel 2010. Tra i suoi titoli principali spicca sicuramente il gioco musicale Rocksmith. È diventata parte di Ubisoft nel 2015, diventando Ubisoft Halifax. I suoi titoli più recenti sono Rainbow Six Mobile e ad Assassin's Creed Rebellion. Proprio quest'ultimo starebbe per essere chiuso, stando a quanto appreso da GamesIndustry.biz.