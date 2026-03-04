Ubisoft aggiorna sullo sviluppo di Assassin's Creed Hexe e Invictus

Ubisoft ha fornito un aggiornamento sullo sviluppo di Assassin's Creed Hexe e Invictus, due progetti che la casa francese ha annunciato da tempo ma che sono tuttora avvolti dal mistero. Ebbene, il nuovo head of content della serie, Jean Guesdon, ha pensato fosse il caso di parlarne.

"Anche se non abbiamo ancora condiviso molti dettagli, il gioco sta venendo realizzato con grande cura dal team veterano di Ubisoft Montreal", ha detto Guesdon riferendosi a Hexe. "Sarà un'esperienza unica, più oscura e fortemente narrativa, ambientata in un momento cruciale della storia."

"Come forse saprete, ho recentemente assunto il ruolo di creative director del progetto, oltre alle mie nuove responsabilità come head of content", ha continuato il responsabile del franchise. "Ci stiamo prendendo il tempo necessario per realizzare la sua visione ambiziosa."

"Questo significa che resteremo ancora in silenzio per un po', ma siamo entusiasti dell'interesse che vediamo nei nostri canali e non vediamo l'ora di svelare qualcosa di più su Assassin's Creed Hexe quando sarà il momento giusto."