Ubisoft aggiorna sullo sviluppo di Assassin's Creed Hexe e Invictus

Ubisoft ha fornito un aggiornamento sullo sviluppo di Assassin's Creed Hexe e Invictus, due progetti che la casa francese ha annunciato da tempo ma che sono tuttora avvolti dal mistero. Ebbene, il nuovo head of content della serie, Jean Guesdon, ha pensato fosse il caso di parlarne.
"Anche se non abbiamo ancora condiviso molti dettagli, il gioco sta venendo realizzato con grande cura dal team veterano di Ubisoft Montreal", ha detto Guesdon riferendosi a Hexe. "Sarà un'esperienza unica, più oscura e fortemente narrativa, ambientata in un momento cruciale della storia."
"Come forse saprete, ho recentemente assunto il ruolo di creative director del progetto, oltre alle mie nuove responsabilità come head of content", ha continuato il responsabile del franchise. "Ci stiamo prendendo il tempo necessario per realizzare la sua visione ambiziosa."
"Questo significa che resteremo ancora in silenzio per un po', ma siamo entusiasti dell'interesse che vediamo nei nostri canali e non vediamo l'ora di svelare qualcosa di più su Assassin's Creed Hexe quando sarà il momento giusto."
Assassin's Creed Invictus e non solo
Per quanto riguarda invece Assassin's Creed Invictus, che potrebbe essere molto diverso da come lo immaginiamo, Guesdon ha detto che lo sviluppo del gioco "procede con un approccio 'test and learn'. Si tratta di un'esperienza multiplayer PvP guidata da un team dedicato, composto da veterani di For Honor, presso Ubisoft Montreal."
"Sappiamo che c'è molta curiosità attorno al progetto: sì, rappresenta un nuovo approccio al multiplayer nella saga ma non è esattamente ciò che suggerivano alcune voci. Con il feedback dei giocatori al centro della nostra strategia, stiamo esplorando modi per coinvolgere la community fin dalle prime fasi, così da costruire insieme l'esperienza."
"Oltre a quelli appena descritti abbiamo diversi altri progetti in sviluppo, in varie fasi di avanzamento, fra cui Assassin's Creed Jade. Stiamo inoltre valutando il ritorno della modalità cooperativa in Assassin's Creed, un dettaglio che sappiamo non essere passato inosservato.
"E se è vero che di recente abbiamo deciso di abbandonare un progetto in fase iniziale, le lezioni apprese stanno già influenzando il nostro approccio futuro. La cosa più importante per noi è infatti concedere a ogni progetto il tempo che merita e pubblicarlo solo quando è pronto."