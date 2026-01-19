Il narrative director di Assassin's Creed Hexe chiarisce il ruolo di Christopher Grilli

Nulla è cambiato, invece, per quanto concerne il ruolo di Kristen McGorry, che si è occupata di realizzare la trama principale del gioco .

Assassin's Creed Codename Hexe ha trovato il proprio Capo Sceneggiatore ed è un nome noto di Ubisoft

"Kristen McGorry è la lead writer della storia principale", ha spiegato McDevitt. "Chris svolge lo stesso ruolo ma per un team differente, che si occupa di altri contenuti . E io sono il malvagio burattinaio che sceglie il colore dell'inchiostro che usiamo... ma devo ascoltare Clint Hocking, il capo dei capi."

Un chiarimento che cambia tutto

Il chiarimento di McDevitt è molto importante e mette ordine sulle tempistiche dello sviluppo di Assassin's Creed Hexe, che è stato annunciato nel settembre del 2022 e si trova evidentemente a buon punto, non in una fase in cui c'è ancora bisogno di uno sceneggiatore capo.

Come ha spiegato il narrative director, infatti, Grilli si occuperà di "altri contenuti", mentre la trama principale è già stata scritta da Kristen McGorry. Resta solo da capire quando il gioco verrà presentato ufficialmente e quando verrà pubblicato.