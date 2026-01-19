1

Il narrative director di Assassin's Creed Hexe chiarisce il ruolo di Christopher Grilli

Dopo le notizie relative all'ingaggio di Christopher Grilli in qualità di lead writer per Assassin's Creed Hexe, il narrative director Darby McDevitt è intervenuto per fare chiarezza.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/01/2026
Il logo di Assassin's Creed Hexe
Assassin's Creed Codename Hexe
Assassin's Creed Codename Hexe
Il narrative director di Assassin's Creed Hexe, Darby McDevitt, è intervenuto per fare chiarezza sul ruolo di Christopher Grilli dopo le notizie dei giorni scorsi, che rivelavano il suo ingaggio in qualità di lead writer del gioco.

"Kristen McGorry è la lead writer della storia principale", ha spiegato McDevitt. "Chris svolge lo stesso ruolo ma per un team differente, che si occupa di altri contenuti. E io sono il malvagio burattinaio che sceglie il colore dell'inchiostro che usiamo... ma devo ascoltare Clint Hocking, il capo dei capi."

Usando un po' di ironia, insomma, il narrative director del nuovo episodio di Assassin's Creed sembra aver confermato che Grilli sta lavorando a dei contenuti aggiuntivi per Hexe, dunque un DLC o un'espansione.

Assassin's Creed Codename Hexe ha trovato il proprio Capo Sceneggiatore ed è un nome noto di Ubisoft Assassin's Creed Codename Hexe ha trovato il proprio Capo Sceneggiatore ed è un nome noto di Ubisoft

Nulla è cambiato, invece, per quanto concerne il ruolo di Kristen McGorry, che si è occupata di realizzare la trama principale del gioco.

Un chiarimento che cambia tutto

Il chiarimento di McDevitt è molto importante e mette ordine sulle tempistiche dello sviluppo di Assassin's Creed Hexe, che è stato annunciato nel settembre del 2022 e si trova evidentemente a buon punto, non in una fase in cui c'è ancora bisogno di uno sceneggiatore capo.

Come ha spiegato il narrative director, infatti, Grilli si occuperà di "altri contenuti", mentre la trama principale è già stata scritta da Kristen McGorry. Resta solo da capire quando il gioco verrà presentato ufficialmente e quando verrà pubblicato.

