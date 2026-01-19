Sony ha svelato le tre nuove colorazioni del DualSense: prenota il tuo preferito al prezzo minimo garantito su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order delle nuove versioni dei DualSense per PS5 di cui Sony ha svelato le nuove colorazioni. Tutti vengono venduti al prezzo finale di 84,99€.
Sony continua a puntare sulla personalizzazione dell'esperienza PlayStation 5, ampliando la gamma di accessori con l'arrivo dei nuovi controller DualSense in edizione colorata. I nuovi modelli sono disponibili, dunque, nelle tre tonalità brillanti e molto all'avanguardia che abbiamo appena visto: Techno Red, Remix Green e Rhythm Blue.
Ulteriori dettagli
Ogni colorazione è stata studiata per catturare immediatamente l'attenzione, grazie a colori intensi e a una cura dei dettagli che trasforma il DualSense in un vero e proprio oggetto di design. Non si tratta soltanto di un cambiamento estetico: la scelta del colore diventa un modo per esprimere la propria personalità da gamer (o almeno questo è quello che Sony stessa si auspica).
Dal punto di vista tecnico, i nuovi DualSense mantengono tutte le funzionalità che hanno reso celebre il controller PS5. Attualmente, i nuovi controller DualSense sono disponibili in preordine, permettendo agli utenti di assicurarsi la colorazione preferita prima del lancio ufficiale. La data di uscita è fissata per il 12 marzo 2026. Quale vi piace di più? Fatecelo sapere con un commento!