Sony ha svelato le tre nuove colorazioni del DualSense: prenota il tuo preferito al prezzo minimo garantito su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order delle nuove versioni dei DualSense per PS5 di cui Sony ha svelato le nuove colorazioni. Tutti vengono venduti al prezzo finale di 84,99€.

Sony continua a puntare sulla personalizzazione dell'esperienza PlayStation 5, ampliando la gamma di accessori con l'arrivo dei nuovi controller DualSense in edizione colorata. I nuovi modelli sono disponibili, dunque, nelle tre tonalità brillanti e molto all'avanguardia che abbiamo appena visto: Techno Red, Remix Green e Rhythm Blue.