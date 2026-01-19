WhatsApp è al lavoro per introdurre le chiamate vocali e video all'interno della sua versione browser

WhatsApp sta sviluppando chiamate vocali e video di gruppo per il client web, con supporto fino a 32 partecipanti, call link condivisibili e programmazione delle chiamate.

WhatsApp sta sviluppando una nuova funzione di chiamate vocali e video per le chat di gruppo direttamente sul client web, avvicinando così l'esperienza del browser a quella delle app mobile e desktop. Questa novità consentirà a tutti gli utenti di partecipare alle chiamate indipendentemente dal dispositivo utilizzato, migliorando la comodità per chi deve collegarsi da computer non propri o senza dover installare l'app desktop. Secondo le ultime informazioni, la funzione è ancora in fase di sviluppo e non è ancora disponibile per il beta testing.

Ulteriori dettagli sulle chiamate audio e video di WhatsApp da browser Il lavoro già in corso mostra che WhatsApp punta a replicare molte delle caratteristiche già presenti sulle versioni Android e iOS. Tra queste, la possibilità di effettuare chiamate fino a 32 partecipanti, anche se il limite iniziale potrebbe essere ridotto per garantire stabilità e qualità. Oltre alla compatibilità con i gruppi, WhatsApp sta sviluppando la funzione di call link, che permette di generare un collegamento condivisibile direttamente dalla chat di gruppo. Un'altra novità sarà la possibilità di programmare chiamate sia per conversazioni individuali che di gruppo. Durante la creazione di una chiamata programmata, sarà possibile inserire un titolo e una descrizione, oltre a specificare orario di inizio e fine approssimativi. Il sistema invierà un promemoria agli utenti coinvolti, informandoli della data e dell'ora della chiamata.